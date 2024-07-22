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廖孖記傳人：受制排污條例無法自製白腐乳　認出便衣食安故售「特製版」　向食安致歉 (09:30)

百年腐乳老字號「廖孖記」本月兩度被食物安全中心驗出腐乳樣本蠟樣芽孢桿菌超標後，宣布結業，食安中心周六稱廖孖記食品工廠內沒有生產腐乳。廖孖記第四代傳人廖晃業今早（22日）於商台《在晴朗的一天出發》中回應，稱30年前已受排污條例限制，當時起已經改由其他廠房購入白腐乳，再由廖孖記香港廠房負責後期發酵、調味、包裝等工序，稱明白可能與市民的期望有落差，但認為產品仍屬「香港出產」。他強調結業決定與食安中心報告無關，稱因「跨唔到時代嘅考驗」，他亦在訪問中數度向食安中心致歉，稱家人早前回應事件時的反應受情緒波動影響而有些過敏。

廖晃業節目後向傳媒表示，多年來顧客於店舖都會目睹加工過程，不覺有隱瞞大眾，而且因法律問題會跟從食安中心稱腐乳由「香港出產」說法，他亦拒絕透露腐乳原材料來源地，但稱廠商同為香港人。他又指不會銷售僅餘存貨，籲市民若家中仍有廖孖記腐乳可存放於冰箱。

廖晃業又說，因為想配合食安中心作出改善，廖孖記有太急進的決定，交出不好的樣本，「引伸咗一連串嘅事，我想喺度同食安講多次對唔住同抱歉」。他亦三度鞠躬多年顧客表達感謝，「感謝大家呢幾年嚟嘅照顧，幫廖孖記留咗好多好嘅回憶，真係好多謝......廖孖記去到我呢代可能成為歷史，真係好感謝大家」。

「對得住爺爺、對得住廖孖記祖業」

對於有網民批評廖孖記是欺騙市民，廖晃業稱「對得住爺爺、對得住廖孖記祖業」，不關心其他人對他的批評，強調已經盡力。他又指近年市况差，家人感到巨大營運壓力，亦已努力確保蠟樣芽孢桿菌不超標，但食安中心報告令他們覺得未能跨越此難關，暫時亦未想到辦法確保日後檢驗結果會令人滿意，其母心情低落，最終決定結業。

他強調，廖孖記的腐乳沒有添加防腐劑，當天氣變熱時，蠟樣芽孢桿菌含量有機會增加，他們不能控制，廖孖記亦不想「向元素周期表屈服」。

廖晃業：事先已知食安再派員到店　認出對方再售「特製版」

食安中心上月底先於西營盤零售點抽取樣本，結果為不滿意；之後於本月3日從佐敦本店購買的樣品屬尚可、於本月9日再從佐敦本店購入瓶裝腐乳產品，驗出每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌。廖晃業表示，當食安中心首次發報告稱產品有問題後，廖孖記已停止生產該款產品；由於事先接到電話得知會再有食安中心人員來購買涉事產品，他們即按食安專家提供改善環境衛生的建議，包括稀釋玫瑰露、加入120度熱水，以新方法特意製造一瓶腐乳。他又說，食安中心人員的確以顧客身分前來購買腐乳產品，但由於早前亦是同一人到店購物，加上隨行人員持有保溫箱，店內職員認出對方身分，就向他販賣新造腐乳。

對於食安中心指，廖孖記廠房部分原材料貯存不當及包裝區衛生未如理想，廖晃業稱，食環每隔一段時間都會派員到廠房巡查，若檢驗時發現有不足之處，他們都會立即改善， 食環其後均稱「OK」。至於食安人員發現已稀釋的玫瑰露酒在室溫下保存3天，廖解釋屬一般程序，強調通常只存放3至4日，以確保材料新鮮。

被問到腐乳樽身寫有「調味精良 親自監製」，是否特意避開「香港製造」等字眼，廖晃業解釋，宣傳語由其爺爺時流傳下來，並非要避開「香港製造」字眼。

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