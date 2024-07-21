【圖輯】城巴沙田快閃展90年代利蘭「大食鬼」巴士　爭取經典巴士再返路面載客 (16:24)

城巴現時有8輛經典巴士，今年完成修復的為90年代利蘭奧林比安11米空調巴士，以前主要載客路線包括60R、12A和500號跨境線，市民可於今午5時前到場觀賞，但就不能登車參觀。城巴表示，利蘭「大食鬼」是豪華巴士的象徵，當年引入創新冷氣系統，上下兩層車廂各有獨立冷氣機組。今次修復團隊在車身噴上城巴「大食鬼」標誌，車尾位置還原宣傳口號，車廂內則重新安置經典灰、紅、黃間條絨布座椅。

城巴稱，已將巴士保養至能載客行駛的標準，但由於已註銷車輛登記，法例不容許巴士重新登記「出牌」，所以目前只能展出。城巴董事總經理李卓豪表示，在不少內地及海外城市，經典巴士已成為吸引旅客的亮點，認為可響應政府「無處不旅遊」目標。他表示已於一個月前去信政府爭取經典巴士獲「出牌」。

不少市民下午在巴士前拍攝，並排隊換領鑰匙扣紀念品。沙田居民、巴士迷徐先生與5歲兒子到場，他表示以前會搭乘這款巴士去中環上班，最難忘巴士單門設計和絨凳，讚賞還原得好，最喜歡其「大食鬼」標誌。他說如將來如經典巴士可在路面行駛「梗係想去坐」，願意付100元購票。

新加坡交流生Jun今天因香港朋友介紹而到場，他表示利蘭奧林比安巴士曾在新加坡行駛，已很久沒有接觸，如巴士開放載客，自己很樂意乘搭。巴士迷張先生則稱見證城巴冒起，小時候偶然會乘坐「大食鬼」去九龍塘「遊車河」，他覺得今次修復的像真度高，尤其車身的宣傳口號令人感覺親切，指惟車尾欠其前母公司「北海集團」的標誌。