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社署考慮擴展關愛隊「支援長者及照顧者先導計劃」至全港 (15:09)

關愛隊今年3月推出「支援長者及照顧者先導計劃」，社會福利署表示，會按實際運作情况檢討和改善先導計劃，考慮將計劃擴展至全港18區。

先導計劃透過探訪或接觸，協助識別有需要的獨老、雙老住戶、護老者和殘疾人士照顧者，並為有需要的人士提供跟進關愛和跟進支援服務，為期12個月，以荃灣和南區作為試點，涵蓋36個小區，由社署的地區福利辦事處分別提供培訓，例如義工探訪的溝通技巧，辨識住戶福利需要等。社署總社會工作主任（安老服務）曾秀芳表示，跟進關愛服務包括探訪、電話慰問、邀請參與活動等，亦會向有服務需要的長者或照顧者，介紹社區資源或轉介他們申請相關服務，也會轉介有需要的個案到福利服務單位跟進。

政府新聞處訪問了雙老家庭姚氏，70多歲的姚太和姚先生是計劃的參加者，指關愛隊為他們提供跟進支援，包括轉介參與平安鐘服務資助計劃，又替他們處理燈具及煤氣爐損壞等事宜，認為服務切合需要。荃灣區關愛隊麗濤小區隊長黃偉傑指，不少長者認為自己可應付日常生活所需，又憂慮服務收費會帶來經濟負擔，最終放棄尋找服務，故關愛隊會主動在地區作宣傳，透過探訪、街站和其他活動等，與居民建立關係和信任，期望在社區內透過長者和照顧者之間的網絡，將服務口耳相傳。

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