甯漢豪：長遠有條件調整公私營房屋7:3比例 (13:03)

今年首幅推售、位於沙田小瀝源源順圍的住宅官地收到11份標書。甯漢豪在無綫節目《講清講楚》形容屬「利好消息」，成交價亦在市場估計範圍內。對於賣地價錢較景况好時少，甯漢豪指，政府賣地價錢一定按市價而定，市價會受市况影響，要以平常心處理，而且政府賣地是以政策為目標，收入只是後果。她稱，賣地收入用於造地和基建，可以研究不同方法，例如研究「片區開發」，交由發展商進行土地平整、基建及發展。

甯漢豪指，就政府賣地或地契修訂的補地價，現階段不考慮讓發展商分階段付款，以增加投地興趣，因為賣地收入屬公帑，分期付款會影響公帑的現金流，而且分期付款涉及利息，相信對發展商作用不大。

被問到會否考慮擴闊「投資移民計劃」投資範圍至房地產，她說需小心考慮，房屋用地需照顧市民住屋需求，擔心「將呢道門開咗」會影響初心，向市民供應可負擔樓房的目標，以及令市場熾熱，樓價再飆升。