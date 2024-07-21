港協料管治手冊9月中推出　冀體育總會與時並進 (10:40)

霍啟剛續說，部分總會或只需作輕微改善，例如要加入獨立人士監察會務，部分則涉更改規條、總會憲章。對於早前中國香港游泳總會管治問題掀起爭議，霍啟剛稱泳總在傾談過程中願意調整及探索不同方案，最終亦能在短時間內解決問題，又說面對這類個案，港協會主動介入，了解體育總會的難處及能否處理。

另外，巴黎奧運將於當地周五（26日）晚上開幕。楊祖賜稱，「先頭部隊」已抵達巴黎進行預備工作，包括了解保安安排等。他又說，代表團會檢查每場比賽將使用的國歌及區旗，確保不會出錯。霍啟剛補充指，代表團團長會與主辦單位確認國歌及區旗等，並簽字作實，亦提醒運動員不要拿取由觀眾提供的區旗，有信心奧運比賽上不會出現播錯國歌的情况。

港隊於今屆奧運派出35名運動員角逐13個項目，逾半是首次征奧，霍啟剛表示，香港運動員屬於亞洲頂級，對他們有信心，又說無論成績如何，都希望市民可以支持運動員。