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稱基本法無規定數目　林定國指非常任法官不存在空缺　 (19:01)

《港區國安法》生效至今，已有5名終審法院海外非常任法官辭任，現時終院共有8名海外法官。律政司長林定國今（20日）被問現時海外法官是否存在空缺，他稱不存在空缺，強調香港法庭並非依靠海外非常任法官運作，並指《基本法》關於海外法官的規定無數目要求，形容是「貴精不貴多」，相信司法機關會主動按現行制度物色人選。

林定國指，《基本法》只是作出特別安排，允許終審法院邀請其他普通法管轄區的法官任職非常任法官，是「可以做，但不一定要做」，且沒有數目要求。至於被問是否不急於填補時，林則說，相信司法機關會主動物色人選，多為其他普通法管轄區的退休法官，相信司法機關不會放棄鞏固香港國家化的司法形象。

至於有青年涉反修例期間非法集結，但日前才被起訴，林定國強調，並非律政司工作怠慢，亦不存在延誤，指一宗20歲男學生涉2020年APM非法集結案件中，被告是「踢保」離開香港，今月回港才被落案起訴，同案其他被告已在兩年前被起訴並判刑。

林又說，因反修例被捕但未被檢控的青年，生活無受到限制，出入亦自由，形容他們的生活是「無丁點」受影響。他表示，刑事案件無訴訟期限，不能作出承諾日後不會採取更多行動，強調檢控要考慮調查工作及證據等，又籲市民看到類似報道時，不要即刻認為是律政司怠慢進度。

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