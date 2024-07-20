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食安中心：廖孖記工場沒生產腐乳 只添加調味 公開相片指工場衛生欠佳 (17:09)

以腐乳馳名的百年老字號「廖孖記」，出產的瓶裝「廖孖記衛生腐乳王」本月兩度被食物安全中心檢出蠟樣芽孢桿菌超標，近日結業。食物安全中心今（20日）表示，曾巡查廖孖記的食物製造廠，發現廠內沒有進行腐乳生產，白腐乳經香港一間貿易公司由另一間荳品廠供應，並引述負責人指，廠房只進行重新裝瓶、添加調味料及包裝等。中心亦公開工廠相片，指現場衛生欠佳。

食安中心又指，過去3年曾檢驗廖孖記23個樣本，其中2個不合格，相信這次是某些批次出現問題，否認針對廖孖記。

本報向廖孖記第四代傳人廖晃業查詢，對方短訊回應指，下周一後交代「我們也已結業，所以不急」。

食安中心署理食物安全專員李培文表示，中心上月底從西營盤一個零售點，抽取一個「廖孖記衛生腐乳王」樣本，化驗結果顯示每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意水平。

本月3日再從佐敦的門市，購買另一批次的腐乳產品檢測，樣本屬尚可而非滿意水平，需要再跟進。中心人員翌日巡查相關食物製造廠，發現廠內沒有進行腐乳生產。包裝區的排氣口及風扇積有灰塵及生鏽，已稀釋的玫瑰露酒在室溫保存達3天，或增加食物污染風險。中心人員遂要求「廖孖記」妥善存材料，並盡快使用已開封材料。

至本月9日，中心人員再次從「廖孖記」佐敦門市購入另一批次的瓶裝腐乳產品，檢測每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌，屬不滿意，並通知負責人停售及回收產品，繼續改善衛生情況。 

被問到廖孖記指因食安中心檢測結果而結業，李培文表示並非特別針對，並指過去3年共檢測「廖孖記」23個腐乳樣本，除了這次的樣本，有3個樣本屬尚可，需要跟進，其他樣本都達滿意程度，「我們也是想講一個事件經過，釐清一些事實，去釋除一些公眾的疑慮」，強調食安中心是保障市民健康為首要考慮。

他亦補充，由2021年至今，中心共檢測超過140個腐乳樣本，除了這次事件外，只有一個樣本不合格，腐乳整體上是安全食物。

相關字詞﹕編輯推介 廖孖記

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