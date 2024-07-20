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微軟系統故障｜快運稱服務系統全面復常　明6往返本港至台灣航班增座位 (15:12)

全球多間航空公司受微軟服務中斷影響，香港快運指，服務系統今早全面恢復正常運作，預訂和網上登機系統已回復正常。公司表示，明往來本港至高雄及台中的6個航班的機型已升級，以增加座位協助乘客盡快啟程。今早仍有快運乘客稱，未能使用自助登機設施；亦有旅客表示，這次經歷不會影響對本港的印象。

本報記者現場觀察，今早約10時半，機場運作大致暢順，自助登機設施亦已恢復；惟有部分航空公司，包括香港快運、亞洲航空等登機櫃位仍見人龍。昨日（19日）「打蛇餅」的快運櫃枱，有職員陸續為延誤的乘客辦理登機手續。本報昨曾採訪的台灣旅客柯小姐，原定乘搭快運航班返台灣，航班已改至今午1時5分。她今早返回機場，嘗試以自助登機設施登記但不成功，「（自助登機設施）說沒有資料」，遂到櫃位排隊人手辦理登機。

台灣的旅客温小姐及市民鍾先生亦受相同航班延誤影響，其中温小姐表示，她需到附近酒店住宿一晚，費用大概5000台幣（折合約1200港幣）；又引述指航空公司稱「會賠償，可是方案還未有出來」，若最後不能索償昨天住宿費，「會有點不開心」。被問到這次經歷會否影響對香港的印象，她說「也不能怪香港，這是微軟的問題」。

市民鍾先生則已在台灣預訂旅館，他稱會嘗試透過旅遊保險索償住宿費，笑言「都無辦法，喺我飛嗰日遇到Windows爛都幾好彩」。

香港快運今午指，經過通宵努力及與服務供應商「Navitaire」聯繫，服務系統於今晨全面恢復正常運作。公司已透過電郵及手機短訊，通知所有受影響乘客有關航班取消、更改或退款的途徑及安排；亦已於香港國際機場及其他受影響機場加配人手，盡力確保今其餘航班如常運作。

另外，快運將6班明天（21日）分別由香港往來高雄、及由香港往來台中的航班升級至「A321」機型，以增加座位協助乘客盡快啟程，提醒受今日航班取消影響並希望盡快出發的旅客，聯絡公司客戶聯繫團隊更改航班：

  • UO130 香港至高雄
  • UO131 高雄至香港
  • UO132 香港至高雄
  • UO133 高雄至香港
  • UO182 香港至台中
  • UO183 台中至香港

相關字詞﹕微軟 香港快運

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