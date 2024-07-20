涉「私了」陳真案5人罪成　分別囚3年半至5年3個月 (14:24)

5名被判刑的被告，依次為咖啡師張潤鋒(現27歲，下同)、侍應容志強(34歲)、文員鄭朗穎(27歲)、學生徐俊傑(22歲)及無業鍾志宏(39歲)。同案被告律師樓文員高縫(63歲)受審後被判脫罪。

高官判刑表示，雖然辯方力陳涉案暴動的參與人數不多於200人及維時6分鐘，陳真無故挑起事端，行事兇殘，才是事件的始作俑者，招致被眾被告襲擊。惟高官認為，不論陳真行為如何兇殘，在場人士針對他的行為不可能是合法合理。眾被告直接參與「私了」，他們挑釁陳真再度失控，或會危害其他途人，因此暴動罪的量刑起點為5年3個月，由於考慮暴動罪時已顧及眾被告用武力的元素，故與有意圖而傷人等罪同期執行。

高官續指，張、容及鄭可獲認罪的刑期扣減；徐認罪後提出推翻答辯，指控他的代表律師有失誤，但被裁定證辭失實，被駁回申請，控方主張不應給予徐任何刑期扣減，因為他申請推翻答辯時浪費法庭時間，惟高官指被告有權利推翻答辯，不應因為申請失敗便剝奪他利益，故酌情給予刑期扣減，並因為他犯案時年輕以再減刑3個月。容及鄭被判囚3年半、張被判囚3年11個月、徐被判囚4年半及鐘被判囚5年3個月。