西營盤劏房致命火　單親母疑燒炭自殺 (15:55)

據了解，警方及消防於起火單位內發現有燃燒過的炭、打火機及煙，沒有助燃劑，單位門縫被膠紙封住。據悉，事主曾結婚，但與丈夫失去聯絡多年，與女兒同住上址唐樓劏房單位約一年。事發當日下午約2時，事主叫女兒帶同個人物品到同學家中玩，並叮囑女兒晚上10時後才可回家，懷疑爭取時間燒炭自殺。據悉，事主無與人結怨或欠債，但涉及一宗公眾毆鬥案件，最近心情低落，亦曾叮囑女兒好好照顧自己。據了解，事主女兒暫交由社會福利署照顧。

本報記者今早返回事發現場觀察，涉事單位鐵閘被鐵鍊鎖上，並貼有告示指單位有案件發生，如需要進入單位可聯絡西區警署。單位內其餘劏房住戶需暫時遷出。大廈屬一梯三伙，起火單位大門被拆開，牆壁被燒至熏黑，亦有雜物被搬至走廊，隔壁兩單位未見有住戶。

警方周四晚上接報，西營盤第二街121號一劏房單位發生火警，消防到場救出一名女子及兩隻狗。37歲尚姓女子昏迷，由救護車送往瑪麗醫院搶救，延至昨晚9時許證實不治。據了解，女事主為起火劏房住客，兩隻狗由鄰近單位住戶飼養。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012