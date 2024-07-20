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微軟系統故障｜機管局指機場運作恢復正常　快運4航班改時間起飛 (09:40)

機管局表示，受微軟系統故障影響的航空公司旅客登記系統，已回復正常，香港國際機場運作已全面恢復正常。香港快運表示，原定於7月20日出發的UO172、UO173、UO552、UO553航班將會恢復營運，但出發時間被調整，其餘航班將會繼續取消，即尚有20班航班要取消。

今早清晨，有登機櫃位大排長龍，續有旅客到場了解情況。原定今早8時55分乘香港快運航班往首爾的李先生表示，凌晨4時從新聞得知航班被取消，但已預訂酒店及安排行程，故續到機場了解，「唔係佢一句取消，我哋就取消行程嘛」。他稱快運提出免費改期出發，但他相信不能在今日內出發，最終從其他航空公司購入較昂貴機票，希望保險可作賠償。他形容快運「一句話取消就取消，理得你死」，未有考慮旅客行程安排，直言以後未必會選擇乘坐快運航班。

香港快運表示，服務供應商 Navitaire 早前受全球微軟系統影響而故障的服務系統正逐步恢復正常服務，正竭盡全力確保所有系統盡快全面恢復正常運作。目前，香港快運的預訂和網上登機系統已大致回復正常。

香港快運宣佈因應今次情況作出特別票務安排，包括即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額（只適用於首次更改）；乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，會獲豁免相關手續費，退款金額包括票價、附加服務（包括已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和 U-First 服務）、燃油附加費及機場稅。上述特別豁免適用於取消航班，乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內4星期內完成旅程。若顧客透過第三方或旅行社訂票，則需直接聯絡相關的代理安排更改。

相關字詞﹕香港快運 機場 機管局

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