城規會通過新田科技城法定圖則 大部分委員同意合理填塘提供創科用地 (00:22)

發展局今日(20日)凌晨在Facebook專頁發帖文，歡迎城規會有關決定，形容「是新田科技城發展的重要里程碑」。局方指新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，策略定位為創新及科技發展集群樞紐，連同河套區可提供約300公頃的創科土地，共約7百萬平方米的樓面面積，相等於17個科學園，可以突破現時創科發展土地不足的局限，為創科產業上、中、下游全面發展提供所需空間。

城規會分別在6月底和7月初召開4天聆聽會議，聽取約160名申述人或其代表的意見，以及政府團隊回應，並在昨日作內部討論。委員會最終通過3張大綱圖，並同意採納多項申述意見，以及將建議納入日後由城規會審批的「規劃及設計大綱」，要求創科用地項目倡議人進行發展時須符合相關要求。

委員同意創科用地規劃需盡可能提供彈性，但亦同意應透過「規劃及設計大綱」，以完善詳細規劃設計和進行適當規管。政府會草擬「規劃及設計大綱」，並在諮詢相關持份者後提交城規會審批，除詳列個別創科用地的規劃、工程和城市設計等規定外，亦會因應申述意見涵蓋多項要求，包括保留眾多經常准許用途的規劃彈性之餘，創科用地須用作切合其規劃意向用途；完善濕地生境連貫性；優化雀鳥飛行航道設計；制定野生動物走廊和鳥類友善建築物設計要求；保留歷史古蹟，並尊重鄉村傳統文化，體現城鄉共融等。

劉國勳冀政府盡快啟動收地等一系列工作

新界北立法會議員、民建聯發展事務發言人劉國勳對城規會決定表示支持，認為是香港發展新的重要里程碑，為全速發展創科新經濟產業的重要鋪墊，期望政府加快工作，全速推進新田科技城的發展，他有信心政府在新田科技城以至北部都會區做到發展與保育並存。

劉國勳指出，新田科技城是北部都會區的重要發展區域，為創新科技發展提供土地供應，是未來香港新經濟佈局的重要一環，成為新的經濟增長點。而新田科技城可創造多元就業職位和擴展生活空間，有助職住平衡，緩解北區居民跨區工作的情況。

城規會通過修訂新田的發展規劃草圖，意味新田科技城的建設正式啟動，未來仍有收地、原址換地、平整等一系列建設工作，劉期望政府可盡快啟動有關工作，特別是創新科技及工業局應盡快公布新田科技城的創科產業發展計劃顧問研究，盡早交代新田科技城的用地分布，令換地、收地的工作得以盡早展開。

劉建議，新田科技城土地用途可多元化，應預留彈性空間，令土地更充分利用，並參考內地和其他地方「產城合一」的規劃方式，做到「15分鐘生活圈」。