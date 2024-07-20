微軟系統故障｜香港快運宣佈周六取消24班航班 (00:26)

香港快運指，受全球微軟系統影響，服務供應商Navitaire的系統服務尚未恢復。24班被取消航班分別為12班離港及12班抵港航班，涉及台北、高雄、台中、克拉克、河內、峴港、首爾、福岡及曼谷（廊曼），航班編號為UO110、UO111、UO112、UO113、UO120、UO131、UO132、UO133、UO172、UO173、UO192、UO193、UO532、UO533、UO550、UO551、UO552、UO553、UO614、UO631、UO668、UO669、UO794、UO795。（詳情見圖表）

香港快運建議旅客留意公司網站以及社交媒體的最新資訊，定期留意電郵查看航班最新消息。如航班未受影響，旅客亦應在航班出發前至少3小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。身處機場的旅客，如需協助，可到香港快運於H行段的登機櫃位查詢或於航班資訊顯示屏留意最新狀況。

香港快運宣佈因應今次情況作出特別票務安排，包括即時起豁免受影響乘客的改期手續費用及票價差額（只適用於首次更改）；乘客亦可選擇全額退款未出發之行程，會獲豁免相關手續費，退款金額包括票價、附加服務（包括已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和 U-First 服務）、燃油附加費及機場稅。上述特別豁免適用於以上取消航班，乘客須於7月26日或之前完成更改機票，並於原定出發期內4星期內完成旅程。若顧客透過第三方或旅行社訂票，則需直接聯絡相關的代理安排更改。