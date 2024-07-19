微軟系統故障｜機場登機櫃位續現人龍　部分航班延至明日起飛　內地客傍晚突收改期通知不滿安排 (19:25)

內地旅客翟先生一家四口由東莞來港轉機，下午4時抵達機場，原定乘搭今晚8時10分的航班前往布吉，直至傍晚才收到短訊指航班改期於明早6時起飛。他感到突然，形容現場「兵荒馬亂」，亦不滿航空公司安排，批評航空公司未有妥善安排，擔心無處「落腳」，若航空公司未能安排住宿，只能自行訂酒店，「唔通唔去咩」。原定傍晚乘搭快運航班前往台灣高雄的黎先生亦指，航班已改至明日起飛，他認為航空公司「反應唔係問題，但係佢地賠償方法有問題」，不滿快運只賠償機票費用，不賠住宿費。

來自台灣的旅客柯小姐來港第4次，原本乘搭UO134往高雄。柯小姐稱已知的資訊是機票除了乘搭明天的航班，也只能退費，並需要自己致電客服查詢酒店賠償。對於航空公司沒有安排酒店，也沒有「一個可以發言的人」予他們明確的資訊「很沒有責任」，形容就像「甩開他們」。她又說未來不會再訪港，「現在很想回家」。

市民盧先生及盧太太原本乘搭香港快運下午4時55分往曼谷的航班，他們已提早約三個小時到達機場，「擔心機場繁忙，點知就真係好繁忙」。盧太又指本來在櫃位排隊約一小時，後因櫃檯附近太多人聚集，被機場職員安排到樓梯等候。盧太續稱最初並無鐵馬攔阻，「早嚟嘅人跟職員嚟排就反而無郁過」，甚至因為缺乏資訊，感被冷落及擔心會「不了了之」。盧先生亦擔心完成登機手續較遲而無法登機，但他慶幸在目的地行程主要只是留在酒店。

市民吳先生於下午2時到達，乘搭下午4時15分往韓國的航班，她形容目前狀况混亂，中途機場職員曾因分流而要求他們移動到其他櫃位。他透露自己在韓國已預約好交通，但需更改時間，預計要繳付額外手續費。市民蘇小姐則與家人到泰國探親，她稱已等候兩小時，行程已受影響，無法準時與家人團聚，又批評機場缺乏指示，只着她在登機櫃位排隊，「大人等得啫，但小朋友唔等得」。

機場部分智能登記設施一度被貼上「Out of Service（暫停使用）」的標示。有快運職員舉起寫有航班編號的紙張。