大批市民機場等辦登機手續現人龍　旅客感混亂 (17:53)

機場部分智能登記設施一度被貼上「Out of Service（暫停使用）」的標示。有快運職員舉起寫有航班編號的紙張。

市民盧先生及盧太太原本乘搭香港快運下午4時55分往曼谷的航班，他們已提早約三個小時到達機場，「擔心機場繁忙，點知就真係好繁忙」。盧太又指本來在櫃位排隊約一小時，後因櫃檯附近太多人聚集，被機場職員安排到樓梯等候。

盧太續稱最初並無鐵馬攔阻，「早嚟嘅人跟職員嚟排就反而無郁過」，甚至因為缺乏資訊，感被冷落及擔心會「不了了之」。盧先生亦擔心完成登機手續較遲而無法登機，但他慶幸在目的地行程主要只是留在酒店。

市民吳先生於下午2時到達，乘搭下午4時15分往韓國的航班，她形容目前狀况混亂，中途機場職員曾因分流而要求他們移動到其他櫃位。他透露自己在韓國已預約好交通，但需更改時間，預計要繳付額外手續費。市民蘇小姐則與家人到泰國探親，她稱已等候兩小時，行程已受影響，無法準時與家人團聚，又批評機場缺乏指示，只着她在登機櫃位排隊，「大人等得啫，但小朋友唔等得」。