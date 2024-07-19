六旬男涉企圖強姦邊緣智商女保安囚6年　庭上揭被告曾斥事主「生出嚟要俾男人搞」 (17:25)

被告吳兆榮（案發61歲）與智商只有74的女事主X（案發30至31歲）同於沙田任職夜更保安。事發於2021年5月至10月，被告在當值大廈的保安休息室，撫摸、指插及嘗試強姦X。

郭官引述事主創傷報告指，X因要出庭作供而感緊張，工作屢次出錯遭投訴，上司又因她告假出庭作證，而認為她不負責任，她和心理學家會面當日更獲通知終止工作安排，她憂被解僱而非常不安。X為了避免在街上遇到被告，她和友人不再到案發的沙田逛街。她形容性侵事件惡心，惟申請轉換崗位不果。報告顯示X沒患創傷後壓力症候群，毋須即時接受心理治療。

辯方庭上求情稱，被告有機會誤解X對他有意思。郭官引述被告背景及求情，指他已婚，育有一名26歲的兒子；鑑於X沒長期精神創傷，冀勿加刑。

郭官量刑指，若被告蓄意利用X的弱點侵犯及欺凌屬加刑因素，但本案無證據顯示被告當時知悉X的智力邊緣程度，故認同辯方所指案件不存在加刑因素。郭官斥被告對事主上下其手後，以手指插入事主私處，案情非常嚴重；事主被性侵後不安焦慮，工作和生活受影響，但不構成加刑因素。