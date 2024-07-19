警拘46人涉經營非法賭場等罪　揭主腦聘內地同鄉來港管理賭檔 (17:21)

旺角警區刑事部總督察趙炳輝指，警方發現有人安排內地同鄉來港管理非法賭場，並向他們提供宿舍，以及租入工廈處所存放釣魚機，一旦遇上警方執法，亦能盡快恢復營運。警方昨日（18日）清晨展開行動，於旺角、九龍城、北角等地合共搗破7個非法賭場，警方亦搗破九龍城一個作宿舍用途的處所，及到九龍城一個工業大廈單位搜查。

警方行動中拘捕31男15女，年齡介乎23至60歲，相信已經瓦解一個營運非法賭場集團，並拘捕相信為集團主腦的46歲無業男子。46名被捕人中，連同主腦在內的13人涉經營或管理非法賭場罪被捕，其中7人持雙程證；另外31人涉在賭博場所內賭博被捕；主腦、其妻及另外兩名傀儡戶口持有人另涉洗黑錢罪。

警方又檢取49部釣魚機、22226元現金、一些涉案文件包括租賃文件。警方調查後，目前已凍結主腦及其妻共670萬元資產，並檢取一部約值41萬元車輛，相信用黑錢購買。調查顯示涉案主腦過去一年涉嫌洗黑錢1000萬元左右。據悉，集團主腦不涉黑社會背景，以約1000元一日的薪金聘請內地南方省份的同鄉來港管理賭場，賭場賭博收益一年可達接近1000萬元；賭場主要設於舊樓，儲存倉則主要設在工廠大廈，所有單位均屬租用；涉案集團主要提供釣魚機、遊戲機等賭博項目。