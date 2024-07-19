耳鼻喉科醫生單位被射催淚彈　欲再傳召蕭澤頤作供遭駁回 (17:15)

原告為醫生梁錦聰；被告為警務處長，由律政司外聘大律師代表。梁要求蕭澤頤和申請單位搜查令的警員提供完整的證人供辭，以及公開發射催淚彈的警員的身分。蕭一方否認需為涉案單位的損毀負責，只承認警方曾在路面朝示威者低角度發射催淚彈，但示威者有回擲雜物和催淚彈，未能肯定彈藥是如何射進單位。

聆案官何志賢上月拒絕梁申請，並要求他支付大部分聆訊費用，梁不服，向法官歐陽桂如上訴。梁指審期尚未定下，他只是提出討論應傳召蕭澤頤和警員，非正式申請，聆案官過早拒絕，亦無解釋為何公開警員的身分不必要，要他承擔訴訟費不當。判辭指，梁若認為聆案官決定過早，根本便不應提出要求並存檔誓章和陳辭支持，法庭的職能非主持討論，而是作命令及給予指示。

判辭又説，當晚蕭不在場，需依賴下屬報告來了解情况，事實上行動的「負責人」楊督察已呈交供辭，梁指楊的證供不足欠說服力，法庭不認為蕭一旦出庭有助審訊議題，反而是浪費時間和資源。同樣地，申請搜查令的警員非進行調查，相信未能指認誰發射催淚彈。對於梁質疑聆案官忽視蕭懷疑作假證的證據，法官接納無基礎支持指控。法官最終駁回上訴。