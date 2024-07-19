男警涉向賣淫性伴「通水」罪脫　官稱中年男女出軌「等閒」　被告不知對方身分合「遊戲規則」 (17:17)

警員呂偉霖（46歲）被控2022年12月5日棄置一部用作與女被告孟凡月（33歲）溝通的手提電話。就孟承認的2項依靠另一人賣淫的收入為生罪、2項使用他人身分證罪，及一項未獲入境事務處處長授權而留在香港罪，林官判刑時指她在審訊前認罪，節省法庭時間，終判處監禁36個月，充用涉案佣金。

審訊時，控方多番質疑以呂多年工作年資及經驗，不會不懷疑孟的身分，一般人不會一直居住在酒店；林官則認為呂的說法並非完全不可能屬實。林官表示不會就家庭倫理道德作判斷，指事實是現代中年人出軌的行為屬等閒之事，呂與孟交往「純粹好色」，沒有詢問孟的身分合乎「遊戲規則」，身為有婦之夫為免「小三纏身」而沒有自揭身分亦屬合理。

林官續指，呂的工作主要反搶劫和爆竊，沒有證供顯止呂曾取得尖沙咀掃黃行動的資訊，亦認為呂沒有能力向孟通風報信；電話內可能有兩人的甜言蜜語，所以當呂認為孟打算「斬纜」時，棄置電話以免「奸情敗露」的做法合理。林官認為，若呂事前得知孟的賣淫集團被搗破，則不會有膽量在其後與孟在酒店出雙入對。林官裁定呂在扔電話時，並不知道該電話對調查孟一案的價值，裁定他意圖妨害司法公正罪罪脫。