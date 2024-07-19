西貢水域布氏鯨死因調查報告出爐　漁護署料鯨魚遭高速船隻撞擊致死　將檢討法例倡禁出海觀鯨 (16:17)

漁護署指，綜合海洋公園保育基金的報告，及兩名分別來自澳洲及西班牙的專家意見，認為布氏鯨是去年7月30日早上至31日早上期間，被船隻撞擊致死，分析未能確認船隻種類，但稱在發現鯨隻死亡前4天，已無任何觀鯨活動，而一般漁船不會如此高速行駛，加上釣魚舢舨及快艇不會造成如此大的傷口，故相信傷口可能由其他類型船隻造成。

漁護署稱，自去年7月以來，已檢視保護海洋哺乳動物的相關法例，初步建議應賦予漁護署長更多權力應對特殊情况，包括以簡化程序在有必要時，更快速地指定臨時限制區、限制讓區域內船隻航行等活動，亦建議禁止出海觀鯨活動，並建議賦予《觀豚活動守則》法定地位，若違反守則或將檢控中作為涉嫌故意干擾受保護野物動物的證據，當局期望今年內就相關法例修訂的具體建議諮詢專家小組。

漁護署：已就不同情况制定應變計劃 將加強推動海洋保育意識

漁護署又指出，已參考海內外專家意見及本地實際情况，就非本地鯨豚於香港水域出沒的不同情况制定應變計劃，將探取三級機制應對，並提供跨部門協調及應對行動的引，包括訂明部門在監察、現場行動、支援等角色。署方亦已派員到廣西北海市及澳洲昆士蘭交流，又稱已進行一系列公眾教育活動，未來會繼續加強推動海洋保育意識的工作。

漁護署又說，鯨魚本身不是在香港水域棲息的物種，牠們今次進入香港水域可能是出現特殊情况，例如健康出現問題、迷失方向等，國際間應對的原則均盡力避免一切人為干擾，加強監察及巡邏，盡量使鯨魚能在最少干擾的情况下，自行游回合適的棲息地。