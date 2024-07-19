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警破本年最大宗可卡因案　檢值3億可卡因拘一男 (15:34)

警方毒品調查科昨（18日）破獲本年最大宗可卡因案，在元朗一毒品儲存倉檢獲約386公斤懷疑可卡因及411克的懷疑氯胺酮，估計總市值約三億元，另拘捕一名男子。

毒品調查科警司譚威信表示，昨下午在青山公路潭尾段一私人屋苑外截查一名可疑男子，在男子手持的膠袋內發現411克懷疑氯胺酮。警方及後押解男子租住的單位，在單位內檢獲386磚懷疑可卡因，每磚約重一公斤，估計總市值約三億元。警方指，可卡因磚上有5種不同標記，相信用以識別不同質素，方便分銷給不同的毒販，詳情有待化驗。警方指，可卡因的原材料可可葉在南美產量上升，價格下降，引入可卡因成本降低，估計販毒分子乘機大量入貨，囤積大量可卡因後逐批分銷，毒品確實來源地有待調查，該批毒品未有流入本地市場。

該名20歲姓李無業男子涉販運危險藥物被捕，將被檢控，明日在沙田裁判法院提堂。警方指，男子有黑社會背景，相信該毒品儲存倉營運約一個月，男子收取1.5萬報酬擔任管倉，協助租用單位、儲存和運送毒品。警方毒品調查科總警司吳頴詩表示，單位面積只有400呎，但有多枝搖控監控鏡頭，男子要在倉庫內居住，長時間看管毒品。據了解，單位屬兩房，其中一房間擺滿毒品。

警方展示的證物所見，毒品分為5種不同標誌的包裝，包括球星C朗相片、英文字「Lucky」、「DUBAI」及狗圖案。警方相信字句及圖案本身沒有意思，用以識別不同質素的毒品，詳情有待化驗。另外，被捕男子涉收取1.5萬報酬管倉，警方以他工作30日、24小時看管毒品儲存倉及販毒計算，指其時薪只有20元，比最低工資更低。

警方重申，販毒是嚴重罪行，如涉案毒品重量超過15公斤，一經定罪，可被判處逾30年監禁，罪行最高可被判罰款500萬及終身監禁，市民切勿以身試法。

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