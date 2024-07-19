微軟系統故障指第三方軟件更新所致　多地機場首當其衝　CrowdStrike認更新有「缺陷」 (18:00)

CrowdStrike行政總裁George Kurtz發聲明回應，認為視窗系統更新時有「缺陷」，稱已發現問題並正處理。

國泰航空指，由於「無法預期的技術問題」，香港國際機場的自助辦理登機手續設施目前未能使用，呼籲旅客前往機場前透過網站或流動應用程式網上辦理登機手續，並且獲取手機登機證。同時強烈建議有寄艙行李的旅客在航班出發前至少三小時抵達機場，以便有足夠時間辦理登機手續。至下午約6時，國泰更新指在機場的自助辦理登機手續設施已經恢復運作，但機場的容貌辨識自助行李託運設施，以及國泰網站上的航班預訂及兌換機票服務仍受影響。

香港快運亦指，受微軟全球服務中斷影響，香港國際機場的自助辦理登機手續設施及快運的機場櫃位登機系統受影響，目前正為旅客人手辦理登機手續。機場現場所見，H行段須設鐵閘分流；而且服務供應商、全球電商系統Navitaire出現故障，全球多間航空公司包括香港快運的網站、手機應用程式及微信小程序中部分功能亦受影響。香港航空位於香港國際機場以及港鐵香港、九龍站的自助辦理登機手續設施部分功能無法使用。相關自助辦理登機服務的設施亦暫停開放，乘客可於站內服務櫃檯進行人手辦理登機手續。至於在機場的自助辦理登機手續設施已恢復部分功能，須托運行李的乘客要經人手辦理登機手續。大灣區航空則表示，由於並非使用涉事系統，航班及服務維持正常。

運輸及物流局長林世雄關注部分航空公司受事故影響而須改用人手辦理登機手續，並知悉香港國際機場已即時啟動緊急應變機制。民航處指所有資訊科技系統及空中航行服務設備運作正常，無受事件影響。醫管局則稱留意到微軟系統技術故障，檢查轄下電腦系統後證實暫未有異常情况。

事故影響多地機場、電視台運作

綜合法新社及路透社報道，澳洲悉尼機場及當地ABC電視台同指受事故影響運作。德國柏林機場、荷蘭阿姆斯特丹史基浦（Schiphol）機場、西班牙全國機場均指受到影響；美國航空、聯合航空及達美航空旗下各地航班亦要停飛；荷蘭皇家航空「大部分服務」暫停。英國天空電視台一度無法廣播。

本港日式超市DONKI亦稱因系統故障，部分店舖只接受現金及八達通付款。本報記者下午約4時15分到小西灣DONKI觀察，發現現場共有6個人工收銀櫃檯及4部自助收銀機，當中只餘2個人工櫃檯仍有運作。仍在運作的兩個櫃檯均接受電子支付方式。現場4部自助收銀機的螢幕張貼有「暫停使用」標識，人工櫃檯後方亦張貼有含「系統出現故障，付款時間需時」的告示。

方保僑：CrowdStrike防毒軟件異常引連鎖反應

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，由於美國網絡安全公司CrowdStrike防毒軟件更新有異常，令微軟設備出現問題，才導致微軟雲端服務同樣受影響，屬連鎖反應，估計部分公司是受雲端服務出現故障、而非「CrowdStrike」直接影響。

他表示，「CrowdStrike」軟件主要分成數據庫及運作程式，數據庫載有病毒類型及黑客攻擊形式的資料，協助運作程式辨識及認證網安攻擊，單在美國該公司就有數萬個公司用戶，未知是否影響所有用戶；而該公司主要提供防止電腦病毒、網絡攻擊及反間諜等，同時協助用戶監察雲端有否異常流量及問題。

方保僑建議，受影響的電腦系統即使修復，用戶暫時不要連接網絡；由於未知涉事公司的防毒軟件何時恢復連作，認為用戶最好聘請專業人士安裝其他防毒軟件，否則在未有防毒軟件的「灰色地帶」情况下，加上是次屬國際關注事故，或易引來其他病毒及黑客攻擊。