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攝影師涉非禮模特兒　事主稱遭被告扯下裙子及要求脫胸罩 (15:16)

曾與多名藝人合作的攝影師前年12月16日至翌日涉嫌在拍攝期間非禮女模特兒背部，他否認非禮罪，案件今（19日）在東區法院開審。事主供稱，當日被告以「畫面唔好睇」等不同理由先後要求她脫下隱形胸罩和乳貼，其後突然主動協助她調整衣服並碰到她背部，又扯下她的裙子令她走光，事發後她感到十分不安、覺得被冒犯，不斷顫抖。

X在屏風後作供，指自己為兼職模特兒，風格較性感。案發前約一個月，被告梁鎮宗（39歲）私訊表示有意合作，X得知被告過往曾拿獎和與不少名人合作，遂答應拍攝，不涉及金錢。當晚8時許X到達攝影室並換上自備服裝，被告稱X的西裝外套剪裁不好看，著她換上攝影室提供的另一件窄身西裝外套，X配合，內穿隱形胸罩，下身穿打底褲，用意是「扮真空」。

被告照了幾張相後稱隱形胸罩「畫面上唔好睇」，X用乳貼代替，但因外套太貼身難以擺出不同姿勢。被告拍了幾張又說仍然看到乳貼，很難修圖，提議X撕走，X拒絕稱「呢個係我底線」，被告再指外國模特兒也不會貼乳貼。X一度將乳貼位置稍為移開，被告仍重複說「又穿崩」，X曾質疑自己是否太麻煩、不專業。

其後X換上另一套吊帶長裙，被告要求X真空上陣，稱想多影背面，胸罩顯得不自然，X覺對方專業，加上長裙比西裝外套的領口高，認為不會有問題。但X再被要求跌膊，當她調整背後的結以防裙子鬆脫時，被告突然行近將她裙子的布料向內「攝」，其間碰到她背部。

X表示「我自己嚟得喇」，被告叮囑她不要動，突然用力將裙子扯了一下，令裙子跌至X肚部而走光。X同時留意到前方數碼相機沒有鏡頭蓋，擔心自己遭偷拍。當被告隨後再提出「你對腳好靚，可唔可以除咗條打底褲繼續影」，X便借故離開。X回家後問被告有否拍到她走光相，被告稱無。

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