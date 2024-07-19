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21歲男涉奏國歌期間發噓聲罪成　官批有意識辱國歌 (15:14)

患自閉及過度活躍症的男子去年6月在紅館觀看世界女排聯賽期間，涉嫌於播放奏中國國歌時坐下及發出噓聲等，男子否認一項侮辱國歌罪受審，今（19日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官林子康指，被告在奏國歌時坐下及唱歌曲《Do you hear the people sing》的行為，必然是為表達不喜歡中國隊及國歌，行為損害國歌作為中國的象徵及標誌，而他有意識地公開故意侮辱國歌。案件押後至8月19日判刑，被告獲准保釋候判。

裁判官林子康裁決時總結指，被告陳柏叡（21歲、報稱無業）被指控的涉案行為包括發出噓聲、倒豎拇指、雙手掩耳及唱出另外一首歌；被告在自辯下則稱反對美帝主義及討厭迪士尼，案發時看到身旁的支持中國隊的人均穿戴迪士尼的服飾配件（下稱「迪士尼人」），形容是「四面楚歌」，遂作出與他們相反的反應。被告精神科主診醫生則指被告案發前無服藥，案發時有自主但不理性，多年應診間曾提及對「迪士尼人」的反感。

林官裁定涉案3名警員的口供清晰合理，接納其證供，但拒納被告就在奏國歌時坐下及唱歌曲的行為是與「迪士尼人」有關的證供。林官指，被告在警誡下只稱「因為我唔鐘意中國隊同中國國歌，所以我唱其他歌同冇企起身」，雖然被告解釋指因在早前截查時已提及「迪士尼人」，所以未有再在警誡下重覆，但他在事後亦未曾聯絡警方要求補充口供，明顯是捏造一個與自己病情相乎的原因。

林官表示，奏放國歌彰顯國家的團結及存在，被告在大型賽事的場合上，以另一歌曲掩蓋國歌的行為漠視了國歌的重要性；而被告在奏保加利亞國歌時有站立，亦可證明他能意識到其行為會否損害國歌的象徵。

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