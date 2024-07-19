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新民黨調查指近半受訪者認為商舖空置率增　促房委會及食環署帶頭減租 (14:59)

新民黨今（19日）發表地區經濟狀况問卷調查結果。近半數受訪者指，疫後區內商場及街市的人流有所減少，47%受訪者認為商場及街市空置舖位有增加。調查結果又指，區內小商戶似乎未能受惠於各區的「日夜都繽紛」活動。該黨副主席、立法會議員容海恩表示，調查反映租金與空置率有很大的聯繫，空置率上升亦導致人流下降，形成惡性循環不利各區的長遠發展，建議房委會及食環署轄下的商舖帶頭減租，以支援小商戶。

調查由5月21日至6月11日舉行，受訪者包括3477名市民及409個小商戶；樣本數量中，沙田、東區及屯門分別佔26%、17%及11%，屬調查主要樣本。結果顯示，49%受訪者認為疫後區內商場及街市的人流減少，其中灣仔區有72%受訪者人流減少；認為情况無改變佔整體27%，指人流增加則佔24%。

同時，47%受訪者認為商場及街市店舖空置有增加，當中以北區及大埔區有較多受訪者認為情况惡化，分別佔74%及61%，東區、中西區及屯門及離島區亦有過半受訪者表示空置數目增加；認為疫後空置率的受訪減少僅佔整體20%。新民黨認為，政府可善用空置舖位提供多元服務，東區區議員劉聖雪建議，可將街市空置舖位租予關愛隊、綠在區區或其他非牟利團體提供服務。沙田東區議員姚嘉俊亦提出可參考「格仔舖」的概念，令商戶可以「小本經營」。

何敬康：商戶反映「日夜都繽紛」對刺激地區經濟成效不大

調查結果亦顯示，64%受訪者認同下調租金有助改善現况。立法會議員何敬康說，小商戶普遍反映疫後租金偏高、人流減少，不少議員曾反映冀將公營商場及街市減租，但房委會答覆上似乎並無意願，具體原因亦未能「參透」，對答覆感到「不能接受」。何敬康又指，商戶亦反映「日夜都繽紛」的各種活動，對於刺激地區經濟的成效不大，冀可和政府研究如何改善商業策略，提高人流及改善零售體驗。

被問到如何建議改善「日夜都繽紛」等地區經濟活動，容海恩說，有向旅發局及特首建議，由政府牽頭使用大數據及人工智能的方案，協助商戶更容易接觸不同資訊，以加強宣傳不同活動，吸引人流。

逾半南區受訪者稱需到區外購買日用品

另外，逾半受訪者認為疫後物價上升，亦有77%的受訪居民滿意區內商場及街市提供的商品種類數目，認為足夠應付日常基本需要，不過南區受訪者中，逾半表示生活不便，需要到區外購買日用品，比例遠高於整體的21%。

身兼房委會委員的議員陳家珮指，南區的香港仔街市、華富邨街市「吉舖率」非常高，舉例香港仔街市歷經約一年多的重建，原有客群的消費習慣已改變，有海鮮檔主反映生意額大跌7成。她又指，知道房委會營運轄下的油塘「大本型」商場非常用心，認為房署要用「相同力度」營運其他街市及商場。

相關字詞﹕編輯推介 地區經濟 新民黨

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