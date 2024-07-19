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12人涉理大「圍魏救趙」認暴動罪　判囚3年至3年4個月 (14:19)

有市民於2019年11月18日發起「圍魏救趙」，營救圍困理大校內的示威者，213人在油麻地被捕。其中一宗涉及23人的案件，當中12人承認暴動罪，還押至今（19日）在區域法院接受判刑。暫委法官黃雅茵表示，涉案暴動嚴重影響交通及居民安全，帶來嚴重滋擾，惟考慮各被告認罪，加上部分被告被捕後沒有自暴自棄，反而積極學習，當中一人為科大化學博士生，前途本應無可限量，可獲額外減刑。各被告被判監3年至3年4個月不等。

12名被告現年介乎22至32歲，依次為李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、蘇浩臻、黃羽薇、廖志文及黃冠鋒。

黃官判刑時引述辯方求情，當中提及黃梓泓正攻讀科大的化學博士學位，有志成為一名教授，因本案被迫停學及暫緩在期刊發表論文，有可能會失去學位。黃的教授為他撰求情信，形容黃為香港最傑出的學生之一，將來可成為罕見且優秀的科學家。

黃官指出，涉案暴動參與人數在高峰期有逾2000人，由於暴動範圍為主要旺區，嚴重影響交通及居民安全，但沒有證據指各被告是領導者或鼓吹他人參與。各被告於開審前認罪可獲減刑，當中黃梓泓的情况特殊及非常優秀，另一被告蘇浩臻原本從事物業管理，因本案失去晉升機會，但仍在獄中考取證書及攻讀學位，兩人均獲額外扣減4個月刑期，同判囚3年；李諾琳、黃文澤、鍾景筒、黃雅琳及黃羽薇因沒有自暴自棄，積極學習而獲額外減刑，同判囚3年2個月，餘下5人則判囚3年4個月。

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