跨境司機急症室候診多時後身亡　死因庭裁死於自然　事主胞姊不滿斥醫院疏忽 (12:47)

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日入屯門醫院急症室，同日晚上死亡。

裁判官林希維今早引導5人陪審團，指本案不涉及自殺、意外成因，陪審團可以考慮事主「死於自然」；若無法肯定事主死於自然，才考慮作「存疑裁決」。陪審團中午退庭商議後，一致裁定事主2021年8月18日在屯院去世，死因為腸部T細胞淋巴癌，導致小腸穿孔及急性腹膜炎。

林官裁決後表示，家屬可能有不少看法，但當日下午1時至7時發生何時，死因研訊已經清楚了很多。事主兩名胞姊一直列席旁聽，林官向家屬致以慰問，希望兩人轉達予其他家屬。

事主胞姊庭外表示，對於裁決感受沉重，「唔滿意係死於自然，無喺當中話疏忽照顧佢」，而胞弟離世後遺下年幼兒子，一家人感覺難捱。胞姊提及，醫管局已承認急症室下午至晚上7時沒有照料胞弟，「如果係你親人、係你嘅寵物（不被照料），我可以講啲咩？」她稱作為小市民，不知道如何處理索償，追討醫管局的疏忽。