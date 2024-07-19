引發經貿辦情報案　「跨境追債」案本港再聆訊　官質疑兩案相關 (12:44)

英國涉港情報案由一宗跨境追債案引發，相關香港民事訴訟目前正在處理。原告為香港永鑫投資有限公司及Twt Global Limited；被告為移英香港女子鄺文琪、Hon Tai Hung、Li Jingfang及Pang Yuk Hing。原告公司由律師梁祖澤代表；被告均缺席聆訊，亦沒法律代表到庭。

原告方甫開庭稱提到今次是第4次聆訊，最新進展為從銀行取得第2至第4被告的本港地址，將修訂入稟狀準備送達文件，另已透過WeChat和電郵等方式發送文件予鄺文琪，原告方申請臨時禁制令繼續生效。暫委法官萬可宜關注，另一涉事的控罪書內容看來和本案相關，亦有金錢交易。原告方表示，款項並非由原告支付，而是由公司創辦人Tina Zou付款。

萬官指出，針對鄺文琪的秘密調查及監視行動，似乎不是由Tina Zou提供資金，而是香港經貿辦出資。原告方答道，他需要向當事人索取指示。萬官追問，為何不是由Tina Zou付錢？原告方回應稱，以他了解涉及不同司法管轄區，可能經由其他英國的單位（entity）處理。萬官一度表示感困難。原告方強調，經貿辦案中被告遭英國控告國安法與本案無關。