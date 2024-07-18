海關拘兩男檢2000萬毒品 揭6宗共享辦公室入口毒品案 (19:01)

海關毒品調查科調査主任卓主烽指海關機場科人員於7月4日透過風險評估，於機場檢查一件由美國空運到港、報稱座椅的包裹，海關人員拆開後發現5公斤冰毒。機場調查課接手調查後，發現收貨地址是港島一間共享辦公室，而同一名寄件人自7月份起，以相同的手法透過同一間的物流公司企圖將其他有可疑報稱座椅的空運包裹寄到本港境内不同的共享辦公室。

調查科人員翌日於機場及本港多個物流倉庫成功截獲5件由美國寄港，分別報稱座椅及玩具的空運包裹，其中檢獲20公斤冰毒及5公斤可卡因。人員相信不法分子將到共享辦公室提取包裹，遂採取監控遞送行動，昨日（17日）在黃竹坑拘捕一名38歲報稱無業男子，他當時在位於黃竹坑的共享辦公室收取內藏冰毒的包裹，並隨即以涉嫌販運危險藥物的罪名拘捕該名男子。

海關機場科人員昨日於機場截查一名馬來西亞吉隆坡抵港的本地男子，人員替他清關時，發現其寄艙行李的X光影像有可疑，打開後發現內藏多包魚糧，進一步檢查後在魚糧包裝内發現6公斤冰毒，隨即以涉嫌販運危險藥物拘捕該名23歲本地男子。海關指被捕男子收取7至8萬元的報酬，受聘將毒品由馬來西亞帶回香港，不排除稍後時間將有更多人被捕。

海關呼籲市民提高警覺，特別是正在放暑假的學生及青年，不要貪圖金錢或任何的利誘去參與任何的販毒活動，亦切勿接受任何人士的聘請或委托去運送或携帶懷疑毒品入境；不要隨便提供姓名，或住址去代收包裹。海關人員將加強與本地物流業界的聯繫，務求加强業界的風險意識。