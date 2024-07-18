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中大擬為妊娠糖尿病患驗血糖建立登記冊　評估產後婦女糖尿病風險 (18:45)

全球每6名孕婦中就有1名患有高血糖症，影響母嬰健康。中大推出新項目，目標建立有2000名患者數據的香港妊娠糖尿病登記冊，輔以為期3年的隨機試驗計劃，為800名患者提供糖尿病預防服務，並隨訪其子女。

項目統籌人之一、中大醫學院助理院長（外務）馬青雲表示，妊娠糖尿病令孕婦將來患糖尿病風險高7倍，尤以生育後3至6年最高危，但大多孕婦生育後忘記再測試血糖水平。他亦計劃與數間醫院合作，為妊娠糖尿病患者提供免費糖水測試。另外，也會透過3年計劃為800名產後媽媽評估演變成糖尿病風險，並隨訪其子女。

除此之外，項目亦會為600名患有肥胖糖尿病的年輕人實施3年臨牀試驗，評估認知、心理和行為的干預方式的成效。團隊亦會使用大數據評估新型將血糖藥物的臨床效果。

另一研究項目則將透過泌尿科手術臨牀試驗，驗證手術機械人應用。中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，希望機械人可自行控制軟鏡，透過輸尿管進入腎臟，尋找腎石並用激光打碎，過程由醫生監督，有助提高手術穩定性和準確性。另一種機械人則目標協助穿刺和治療，他指傳統診斷前列腺癌，要先透過掃描影像定位，並人手用針抽取組織檢驗，希望機械人可自行對準組織穿刺。

兩項研究項目早前獲「卓越學科領域計劃」資助，使用數據改變糖尿病護理和患者生活項目獲批逾8000萬元，人工智能驅動手術機械人項目則獲批逾9600萬元。

相關字詞﹕編輯推介 妊娠糖尿病 糖尿病 中大

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