今年暫錄37宗登革熱個案　衛生防護中心籲外遊要注意防蚊 (17:31)

衛生防護中心表示，37宗登革熱個案分別是3宗本地個案和34宗輸入個案，輸入個案主要涉及印尼、馬來西亞和泰國等地。而上月錄得兩宗有流行病學關連的本地感染個案，皆在天水圍，其中一名患者已證實為第一型登革熱血清型病毒。在天水圍發現個案後已採取主動個案追蹤及健康監察，為12名人士，包括患者的家人、最近曾出現登革熱病徵等的區內居民抽取血液樣本作檢測，結果均為陰性。另有一名醫院呈報的懷疑個案，檢測結果同樣為陰性。

至於今年4月錄得本年第一宗本地個案，衛生防護中心指患者居於小西灣，在乘搭巴士往返機場工作時被蚊咬，患者已過醫學監察期，沒有相連個案，相信傳染期已完結。衛生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼說，中心責成巴士營運商加強控蚊，並派員到有關巴士路線監測滅蚊工作，同時已要求所有巴士承辦商加強滅蚊措施。

吳東尼指，政府十分重視天水圍個案，有關情况令本港響起警號，反映香港本土感染登革熱的風險逐漸增加，值得市民警愓。他稱，隨著疫後港人恢復外遊，前年和去年的登革熱輸入個案逐漸回升，例如去年有62宗輸入個案，預料暑假旅遊旺季將增加登革熱外地感染個案機會，今年夏天亦特別熱和多雨，有利蚊媒繁殖，增加本地爆發風險，不過本地個案的增加仍處於早期階段，因此現在是關鍵時刻防止登革熱蔓延，演變成香港風土病。

吳東尼呼籲，市民外遊返港14天內應繼續使用昆蟲驅避劑等防蚊措施，政府亦已備有登革熱應變計劃，為可能出現更多本地登革熱個案作準備。