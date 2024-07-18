明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地女遇劫力保不失後涉洗黑錢被捕　警登門揭女子藏逾3000萬現金 (15:37)

一名拖着載有900萬行李箱的內地女子在深水埗街頭，遭兩賊人企圖搶走行李箱，女事主反抗力保不失，但警方到女事主單位調查時發現她藏有逾2400萬現金，以「串謀洗黑錢」罪拘捕女事主及兩名同住女子，並於昨晚拘捕涉嫌企圖搶劫的一名南亞裔男子。警方正調查涉案現金來源及去向。

西九龍總區重案組第一隊總督察邱雨星表示，前晚（16日）約7時，兩名非華裔男子於深水埗大埔道18號附近企圖搶劫一名持雙程證的27歲女子，女事主當時拖着一個裝有約900萬港元現金的行李箱，女事主與路經市民抵抗賊人，賊人事敗登上賊車逃去。事件中女事主無損失亦無受傷。

警方其後發現賊人將涉案車輛棄置於旺角區，又調查遇劫女子及兩名分別55歲及65歲的同住本地女子。行動中，警方於女事主的租住單位檢獲涉案行李箱外，亦發現大量現金共3300萬港元。由於3名女子未能合理解釋大筆現金的來源及用途，遂以串謀洗黑錢拘捕3名女子。

警方調查後亦鎖定其中一名企圖搶劫賊人的逃走路線及身分，昨晚（17日）在屯門區以企圖搶劫拘捕一名28歲、持香港身分證的東南亞裔男子。案件現交由西九龍總區重案組第一隊調查，所有被捕人已被扣查。

警方透露，檢獲現金的面額由100元、500元至1000元不等。被捕27歲女子及55歲女子為親戚關係，55歲與65歲女子為朋友關係，3人均報稱無業，她們將現金分別放於行李箱及夾萬等位置。另外，被捕男子報稱為搬貨工人。警方呼籲，任何人士如目擊案發經過，可向警方聯絡。

相關字詞﹕搶劫 洗黑錢 編輯推介

上 / 下一篇新聞