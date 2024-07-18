男司機涉於屯院候診亡　急症科教授指醫護低估個案嚴重程度　醫管局：不能「事後孔明」 (14:54)

事主黃潤全（終年55歲）2021年8月18日入屯院急症室，同日晚上死亡。

香港大學醫學院急症醫學系臨牀教授Timothy Rainer以急症科專家證人身分作供。Rainer為事件撰寫的報告指，當日下午2至8時均沒有任何醫療紀錄，沒有為事主作腹部及血液檢查，醫療服務為最低限度，屬標準以下。報告亦指，解剖發現事主因淋巴瘤導致急性腹膜炎而死，而治療淋巴瘤的存活率為15%至25%，但因沒有足夠的紀錄，未能評估延遲提供合適的醫療會否導致死亡，但認為醫護未有及時評估事主情況可能促致死亡。

死因研訊官林希維引述法醫證供指，事主因T細胞淋巴瘤導致小腸穿孔及急性腹膜炎，詢問Rainer是否同意這自然死亡的死因。Rainer表示同意整體死因，但不肯定其「即時死因」，認為病人一般不會突然急性腹膜炎而死。

醫管局代表大律師文嘉樂指提出，當時事主並無發燒、痾嘔、胸腹痛等症狀，評估外科需要的懷疑未必屬高。Rainer不同意，雖然事主入院時情况相對穩定，但他當時心速過快、下壓過高，腹部極之膨脹，已顯示情况嚴重。另外，Rainer同意，小腸穿孔可以事前無徵狀地病發，而現在亦無法確定事主當時是否適合接受手術或化療。

Rainer建議醫護應定期監察病人維生指數，要有良好的文件紀錄；事主家屬及醫管局雙方作結案陳辭。研訊明續，料裁判官將續引導陪審團。