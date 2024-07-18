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涉開漏藥致病人亡獲撤控　兩名醫生申訟費被拒　官指自招嫌疑 (15:03)

病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。律政司去年控告兩名醫生誤殺罪，及後有控方證人拒絕作供，律政司最終撤控。兩名醫生向控方申請訟費。裁判官今（18日）於東區裁判法院裁定，兩名醫生的行為屬自招嫌疑，拒批訟費申請。

暫委裁判官陳姵妏表示，法庭考慮訟費申請的門檻，不是被告的行為能否入罪，而是被告是否具自招嫌疑，使法庭剝奪其訟費權利。陳官引述紀錄指，林治崑和陳小劍以往診治其他乙型肝炎病人，曾處方抗病毒藥，只有一次開漏藥，兩人亦在醫委會紀律聆訊承認錯誤。

陳官提及，控辯雙方均呈上專家報告，法庭無機會聽取專家證供，不會考慮接納證供與否。陳官表示，辯方專家爭議病人事隔約半年後死亡，未能肯定刑事上的因果關係，另有控方專家形容被告疏忽（omission）和失察（oversight）。

陳官接納，被告並非有意違反專業操守，與其他案例相比，被告作為不算備受譴責。惟陳官強調，兩名被告知悉病人是乙肝患者，處方高劑量膽固醇，明知有需要卻無處方抗病毒藥，構成自招嫌疑，故駁回訟費申請。

被告林治崑和陳小劍2023年1月被起訴誤殺罪，同年8月獲撤控。兩人早前就誤殺案申請訟費，指向病人開漏藥未達刑事定罪標準，控方舉證存有空隙，應獲判訟費。律政司則指，被告開漏藥為嚴重疏漏，行為備受譴責，法庭應駁回訟費申請。律政司庭上首次透露撤控原因，為香港醫學專科學院的證人在法律程序「不合作」，削弱控方案情，控方綜合考量之下撤控。

另一邊廂，死因庭今年4月就鄧桂思事件研訊，死因裁判官沒提供「非法被殺」選項，陪審團以4比1裁定鄧桂思「死於不幸」。

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