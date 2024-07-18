屠龍小隊案辯方案情完結　下周四續審 (14:17)

被告李家田為不認罪的7名被告中唯一自辯的被告。李日前辯稱，2019年11月17日，他暪著屠龍小隊成員進入理大，由於暫時不能逃離理大，故無法出席當晚屠龍小隊的會議。惟控方指出，當晚李有離開理大，前往荃灣大鴻輝中心與隊員見面及一同晚膳，李否認，指他未能脫身。

代表李家田的辯方大律師今日讀出警方圍堵理大的承認事實，提及警方2019年11月17日制定圍堵理大的行動，包括在理大附近的道路設防，防止示威者經理大暢運道正門逃走；在南橋與北橋上設防，防止示威者經天橋逃往港鐵紅磡站等。警方同日晚上7時已完成大圍封，翌日指定人士經登記身份後可入理大充當說客。

承認事實另指，當時警方得到消息指，可能有逾100名中學生仍留在理大，他們感困惑或已受傷，但因怕被捕後會遭警察粗暴對待而不想投降。至同月29日，警方行動完結，超過1100名人士被捕或被記錄資料，並保障逾300名未成年學生的安全。