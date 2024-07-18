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逾半受訪港人過去三年曾做義工　義務工作發展局研安排義工「北上」 (13:52)

義務工作發展局（AVS）第二年委託恒生大學市場學系舉行「2024香港義務工作調查」，逾半數（54.2%）受訪者稱過去三年曾參與義工，自我幸福感較沒有參與義工者高出近三成。

調查亦發現約兩成受訪者願意到大灣區參與義工，數據與去年相若。AVS主席彭韻僖認為或因港人近期喜愛利用周末「北上」，而大灣區位於港人「一小時生活圈」內，故願到內地參與義工，未來會聯絡相關機構，讓港人到內地做義工。

是次調查於上月以街頭訪問形式收集773位香港市民的意見，發現逾半受訪者過去三年曾參與有組織義工。調查亦顯示，以5分為滿分，參與義工者的自我幸福感達3.51分，較未有參與義工者的2.72分高近三成。

根據調查估算，本港去年全年義工服務時數達1.58億小時，較2009年同類調查結果增加逾八成。負責調查的恆大市場學系助理教授鄺家麒解釋，調查結果顯示義工每月平均服務時數為半天，而約200萬港人過去一年都參與義工，故以平均時數乘12個月乘200萬人，得出數據1.58億小時，又估算港人當義工的等值經濟產出為108億元。

AVS總幹事李佩琪則欣悉港人踴躍參與義工，她鼓勵市民多利用AVS轄下「香港義工團」平台，節省自行尋找合適義工服務時間，並以義工身分參與各項盛事及大型活動擴闊視野。

相關字詞﹕編輯推介 義務工作發展局 義工

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