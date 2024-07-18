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馮程淑儀：會循序漸進出售西九住宅項目　料經濟向好樓市復蘇 (12:02)

政府允許西九文化區出售約17萬平方米住宅發展項目，料可應付西九未來10年營運。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（18日）表示，可售住宅樓面面積已設上限（170,280平方米），將會按當時環境，考慮會否10年間全部賣出或售出面積低於上限，亦會循序漸進地至少分兩至三批出售住宅項目。她又稱，若「開源」工作成功，有信心方案可支持西九營運超過10年。

馮程淑儀在港台節目《千禧年代》指，第二區住宅發展項目的土地仍屬西九擁有，項目上蓋住宅物業供發展，將會參考港鐵發展模式，管理局將與私人發展商合作發展，不會自行發展。她對前景感到樂觀，相信隨着「十四五」規劃和大灣區融合，本港經濟仍然向好，樓市會復蘇，而且有不少地產界人士認為西九的住宅項目土地非常優質。被問到會否售賣酒店或辦公室以增加收入，她否認有關建議，認為一個多元化的物業發展藍圖，西九應有物業在手，並透露不排除會設種子基金投資。

馮程淑儀指，因已解決資金流問題，並不會減少博物館開放時間，而門票售價則會每年檢討，至於場地租金會視乎機構負擔能力而上調。她說，政府也認為幾年後可再討論後續方案，「不急於再尋求一個50年或60年可以自負盈虧的方案」，重申這10年是提供空間作長遠規劃，並非只等待售賣住宅，將以多管齊下方式開源，包括發展文創和文化旅遊產品，最終達至自負盈虧。

馮程淑儀同日在商台《在晴朗的一天出發》時形容放寛措施令她「鬆一口氣」，令西九在毋須動用政府資源下解決現金流問題，讓西九有「後盾」，繼續透過融資支付未來的營運和資本開支。

馮程淑儀指「建造、營運及移交模式」（BOT）模式發展本意屬好，可讓西九做大業主，與發展商攤分租金以獲取收入，但面對較危急情况，不可以單一模式發展，「做收租佬做40幾年解決唔到我哋嘅問題」，亦相信若住宅項目維持「建造、營運及移交」的模式，對發展商吸引力不大，而本港也從未試過。

對於會否向高鐵遲交地而追討賠償，她說暫不糾纏於此，將會盡快開展地庫和2A區的工作。

相關字詞﹕編輯推介 西九文化區 馮程淑儀

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