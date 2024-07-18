泳總：部分屬會無派運動員參賽但有其他貢獻　會整體檢視計分制度標準 (11:20)

王敏超稱，很多屬會除了游泳課程外，亦會舉行不同課程，「好難一定百分之一百淨係搞游水」。另外，泳總昨宣布將全面容許優秀泳手不分所屬泳會級別參與錦標賽，王敏超今強調會盡快推動工作，希望鼓勵各泳會訓練更多好的泳手，又說無承諾明年3月前一定完成改制，稱若要更改制度需要召開會議通過章程，準備工作需時進行。他亦表示，目前各屬會「爭泳池」情况嚴重，期望政府可提供更多資源。

港隊前泳將、香港游泳學校創辦人方力申期望，泳總可就新的屬會計分制度多諮詢業界意見，又稱目前業界目標是培育更多有運動員，認為「培育有潛質運動員」應佔評分比重較多。對於王敏超指，有屬會即使未有運動員參加比賽，亦可從其他方面作貢獻，方力申說，評分標準由泳總設計，若泳總認為有更多值得計分事項，觀迎他們將相關標準加入評分準則，讓其他泳會知悉目標。他亦表示，相信新制度下可令各屬會之間有良性競爭，有利運動員發展。