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泳總：部分屬會無派運動員參賽但有其他貢獻　會整體檢視計分制度標準 (11:20)

中國香港游泳總會屬會三級制引起爭議，泳總會長王敏超昨宣布日後將以計分制度決定會籍，屬會未達標或降級。王敏超今早（18日）於港台《千禧年代》表示，很多屬會未必有合資格運動員參加全港公開賽，但會透過其他層面參與賽事，例如提供人員協助比賽舉行，部分亦會向市民提供游泳班、向市民推廣游泳，「佢（屬會）未必一定有頂尖運動員出嚟，但基層方面都係有貢獻㗎嘛」。至於會否更改現有的評分標準，他說情况複雜，會作整體審視。

王敏超稱，很多屬會除了游泳課程外，亦會舉行不同課程，「好難一定百分之一百淨係搞游水」。另外，泳總昨宣布將全面容許優秀泳手不分所屬泳會級別參與錦標賽，王敏超今強調會盡快推動工作，希望鼓勵各泳會訓練更多好的泳手，又說無承諾明年3月前一定完成改制，稱若要更改制度需要召開會議通過章程，準備工作需時進行。他亦表示，目前各屬會「爭泳池」情况嚴重，期望政府可提供更多資源。

港隊前泳將、香港游泳學校創辦人方力申期望，泳總可就新的屬會計分制度多諮詢業界意見，又稱目前業界目標是培育更多有運動員，認為「培育有潛質運動員」應佔評分比重較多。對於王敏超指，有屬會即使未有運動員參加比賽，亦可從其他方面作貢獻，方力申說，評分標準由泳總設計，若泳總認為有更多值得計分事項，觀迎他們將相關標準加入評分準則，讓其他泳會知悉目標。他亦表示，相信新制度下可令各屬會之間有良性競爭，有利運動員發展。

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