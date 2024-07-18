殯儀經理圖賄死者教友罪成判囚十周　准保釋候上訴 (11:13)

庭上透露，被告翟國雄（42歲）在背景報告表示，僅以3000元向教友提供折扣，不是提供回佣。辯方求情指，被告患地中海貧血症，年少時被父母遺棄，童年背景坎坷；他曾助養兒童9年，另於街頭劫案協助制服犯人，獲頒好市民獎。

暫委裁判官黎匡晉判刑指，本案控罪嚴重，社會不能容忍行賄和貪污行為，須客觀考慮罪行造成的社會影響；被告嘗試以3000元回佣換取殯葬生意，而殮葬代理費用接近3萬元，賄款所佔比重不少。黎官表示，每人一生中不可避免使用殮葬服務，若非有誠實的代理人揭發本案，被告給予「甜頭」的做法會成為「行規」一部分。

黎官批評，被告在背景報告聲稱涉案3000元為折扣，是以另一說法掩飾提供利益，完全無悔意，加上他主動接近兩名教友，須判阻嚇性刑罰。黎官以判囚12星期為量刑起點，考慮被告具良好品格，減至10星期監禁。

控方案情指，被告案發時在念親恩有限公司擔任銷售代理，居於安老院的死者黃振瑞2023年3月離世，由死者教友處理身後事。被告向教友提議以3000元為回佣，稱「神父、牧師、和尚都收回佣，所以個個都爭住做」。