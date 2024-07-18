明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

殯儀經理圖賄死者教友罪成判囚十周　准保釋候上訴 (11:13)

殯儀經紀涉企圖以3000元行賄離世長者的教友和傳道人，以獲取為該名長者辦理身後事的生意，經審訊裁定向代理人提供利益罪成，今（18日）於九龍城裁判法院判囚10星期。裁判官批評，被告的行為侵犯死者獲得殮葬服務的權利，無人希望自己的殮葬費用變成「甜頭」，若被告行賄手法成為「行規」，實際用於殮葬死者的費用變相減少，損害公眾利益。被告獲准以3萬元現金保釋等候定罪上訴，其間不准離港。

庭上透露，被告翟國雄（42歲）在背景報告表示，僅以3000元向教友提供折扣，不是提供回佣。辯方求情指，被告患地中海貧血症，年少時被父母遺棄，童年背景坎坷；他曾助養兒童9年，另於街頭劫案協助制服犯人，獲頒好市民獎。

暫委裁判官黎匡晉判刑指，本案控罪嚴重，社會不能容忍行賄和貪污行為，須客觀考慮罪行造成的社會影響；被告嘗試以3000元回佣換取殯葬生意，而殮葬代理費用接近3萬元，賄款所佔比重不少。黎官表示，每人一生中不可避免使用殮葬服務，若非有誠實的代理人揭發本案，被告給予「甜頭」的做法會成為「行規」一部分。

黎官批評，被告在背景報告聲稱涉案3000元為折扣，是以另一說法掩飾提供利益，完全無悔意，加上他主動接近兩名教友，須判阻嚇性刑罰。黎官以判囚12星期為量刑起點，考慮被告具良好品格，減至10星期監禁。

控方案情指，被告案發時在念親恩有限公司擔任銷售代理，居於安老院的死者黃振瑞2023年3月離世，由死者教友處理身後事。被告向教友提議以3000元為回佣，稱「神父、牧師、和尚都收回佣，所以個個都爭住做」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞