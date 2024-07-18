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港澳明起推「通關互用二維碼」　居民持碼自助出入境　料280萬人受惠 (11:07)

本港入境處宣布，明天（19日）凌晨起與澳門推出「港澳通關互用二維碼服務」，已登記使用澳門自助過關系統的合資格香港居民可以「非觸式e-道」應用程式上的e-道二維碼使用澳門自助通道出入境；澳門居民同樣可以澳門「一戶通」應用程式的「電子身份」二維碼使用香港e-道，均無需出示實體身份證。兩地相關政府部門分別預計，有約250萬香港居民及近30萬澳門居民受惠。

香港入境處、澳門身份證明局、澳門行政公職局及澳門治安警察局今早於澳門關口舉行發佈會。入境處長郭俊峯致辭時表示，港澳兩地人員往來頻繁，本年上半年香港居民使用澳門自助通道服務已有超過300萬人次。他指，新推出的「港澳通關互用二維碼」服務，會為使用自助過關服務的港澳居民帶來更好的出行體驗。

澳門行政公職局局長吳惠嫻表示，曾做相關測試，發現使用二維碼過關可快「一至兩秒」；又重申新措施着重在便利市民過關程序，「不需要去到自助通道的時候，就要打開錢包拿身份證，再掃身份證」。

被問到新措施會帶動多少兩地來往人流，入境事務處副處長（執法、系統及管理）戴志源未有作估算，僅提及口岸有足夠能力應付人流上升，並指預計會有更多香港居民登記澳門自助通道，「預計會多，但不會有很大影響」。

至於系統穩定方面，入境事務處助理處長（資訊系統）柯重鈺說，推出服務前已經做過很多類型的測試，亦與澳門互相遣派工作人員到兩地測試，全部結果暢順。

有意登記新服務的香港居民需年滿11歲或以上；持有香港永久性居民身份證，或持有載有「*」、「***」或「R」標記的香港居民身份證；以及成功登記使用澳門自助過關系統服務。

合資格人士可於明日凌晨起更新「非觸式e-道」應用程式，即會增加「港澳通關二維碼」功能，市民填妥聲明及核實身分，便完成登記新二維碼。入境處提醒，兩地居民在使用「港澳通關互用二維碼服務」時，仍須攜帶有效的香港或澳門身份證。

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