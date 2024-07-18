記協主席鄭嘉如：維護新聞自由與記者工作無矛盾　料《華爾街日報》想避險 (11:03)

鄭嘉如接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時指，認為出任記協主席與其工作無衝突，指任何傳媒的工作正是建基於新聞自由的基礎，要有新聞自由保障才可繼續日常運作，若認為構成衝突屬十分矛盾。她透露，曾向上司稱一旦退選記協執委，會引發很多報道，指對方當時回應指「已經準備好應對」，但她最終決定繼續參選，對方就表明記協與WSJ的工作無法共存。

被問到WSJ是否擔心有員工出任記協主席，如同與特區或中央政府對抗，鄭認為雖然WSJ一方口頭上未曾如此表達，但她相信有關因素都有一定影響。她透露早在5月份，WSJ已要求她不要再涉足有關香港的報道，認為由香港人處理香港政治的報道有「保安風險」。鄭又解釋，記協主席一職多年來都難覓人選出任，加上本身在記協出任執委三年，較為熟悉會務，而且在家庭或經濟上都無太多負擔，希望記協可繼續正常運作，「其實都是因為沒有人出選，然後就決定考慮加入」。她相信WSJ在有記者於俄羅斯被拘禁後想積極避險，但她不認為記協主席的工作會帶來任何人身安全問題。她坦言對復職不存幻想，但會在現有法律制度下爭取應得保障。

記協多外媒執委？ 鄭嘉如：外媒在港工作同受本土情况影響

對於保安局長鄧炳強曾提及記協執委多來自外媒。鄭嘉如認為，海外傳媒在港的工作及自由均受本土情况影響，不會因為外媒記者的身分，就可在「泡泡」中生存，而記協的新聞自由指數都一直顯示新聞工作者對香港新聞自由的評價越來越低，相信外媒都認為自身權益需得到工會的支援和保護，所以自然會想在記協參與更多。