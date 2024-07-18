消委會改列農夫山泉為「飲用天然水」為「歸類落差引誤會」致歉　稱當初按礦物質含量列為「天然礦泉水」 (08:50)

消委會解釋，昨天與農夫山泉代表會面和深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，採用內地標準，所以消委會將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別並重新評分，指該樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃。而每公升3微克的溴酸鹽含量亦遠低於歐盟及內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）標準。

消委會又解釋當初將農夫山泉列為「天然礦泉水」的原因，指職員去年底為30款瓶裝水產品測試樣本搜集資料時，樣本來自不同產地，包括本港、內地、台灣、日本、韓國、馬來西亞、法國、西班牙、意大利、蘇格蘭、澳洲、加拿大及斐濟，當中29款均清楚標示類別，例如「蒸餾水」、「純淨水」、「天然礦泉水」等，農夫山泉則標示為「飲用天然水」，而其成分列表上標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，遂根據樣本的產品名稱及標籤資料等，將農夫山泉歸類為「天然礦泉水」。