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消委會改列農夫山泉為「飲用天然水」為「歸類落差引誤會」致歉　稱當初按礦物質含量列為「天然礦泉水」 (08:50)

消委會發布瓶裝水測試結果時指「農夫山泉」和「百歲山」檢出每公升3微克溴酸鹽。農夫山泉向消委會發律師信指消委會標準判斷有誤等。消委會今早進一步回應指，了解到有關產品並非「天然礦泉水」，而是「飲用天然水」，消委會為該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」並重新評分，指樣本每公升含3微克溴酸鹽低於內地及歐盟標準（每公升10微克），可以安全飲用。消委會並為樣本重新評分，將該樣本的整體表現由4.5星調整至5星，重申所有相關測試樣本均可安全飲用，消委會又為今次測試「因樣本歸類出現落差而引起的誤會，表示抱歉。」農夫山泉回應指，已收悉消委會的澄清，而且測試結果充分顯示農夫山泉產品全面符合相關標準，可以安全飲用，稱將持續為香港市場提供安全、優質的產品和服務。

消委會解釋，昨天與農夫山泉代表會面和深入交流後，了解到有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」，採用內地標準，所以消委會將該樣本改列為「飲用天然水」的獨立類別並重新評分，指該樣本口味較一般「天然礦泉水」為淡，與一般「純淨水」比較則較濃。而每公升3微克的溴酸鹽含量亦遠低於歐盟及內地的《食品安全國家標準包裝飲用水》（GB19298-2014）標準。

消委會又解釋當初將農夫山泉列為「天然礦泉水」的原因，指職員去年底為30款瓶裝水產品測試樣本搜集資料時，樣本來自不同產地，包括本港、內地、台灣、日本、韓國、馬來西亞、法國、西班牙、意大利、蘇格蘭、澳洲、加拿大及斐濟，當中29款均清楚標示類別，例如「蒸餾水」、「純淨水」、「天然礦泉水」等，農夫山泉則標示為「飲用天然水」，而其成分列表上標示的4款礦物質含量與「天然礦泉水」相近，遂根據樣本的產品名稱及標籤資料等，將農夫山泉歸類為「天然礦泉水」。

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