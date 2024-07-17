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將軍澳公屋變製毒工場　無業男戶主被捕 (22:11)

警方搗破將軍澳一個用作製毒的公屋單位，拘捕55歲男戶主，涉嫌「製造危險藥物」罪。行動中，警方檢獲約1100克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因及一批製毒工具，市值約220萬元。

將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄表示，警方經過深入分析及情報調查，鎖定一個區內公屋單位，懷疑有人利用單位製造危險藥物。今日（17日）中午，警方見時機成熟，於單位外截查一名男子，並在其公屋單位內檢獲1100克懷疑霹靂可卡因、約992克懷疑可卡因、用作製造毒品的原材料以及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐、煮食工具。行動中，警方檢獲的毒品市值約220萬元。警方以製造危險藥物罪名拘捕涉案55歲本地男子，他報稱無業，現正被扣查，稍後將被正式落案起訴。

今次涉案單位約200呎，屬於單人公屋單位，被捕男子擔任「廚師」角色，負責加工原材料並製作成霹靂可卡因，然後再分裝成小包出售，相信主要供應東九龍毒品市場。呂朗澄表示，本案涉及濫用公屋，警方會將個案轉交相關部門跟進調查。呂朗澄重申，製造及販運危險藥物是非常嚴重罪行，一經定罪，可處終身監禁及罰款500萬元，以今次檢獲的毒品數量為例，法庭量刑起點是23至26年監禁，他提醒市民切勿因一時貪念犯法。

據了解，被捕人因欠下30萬元私人債務無力償還，決定幫犯罪集團製毒賺錢。據悉他是涉案單位登記戶主，獨居，沒有黑社會背景，第一次製毒便被捕。

相關字詞﹕製毒

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