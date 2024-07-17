田北辰倡成立「公共交通費協調局」取代行政會議審批加價 (22:00)

田北辰同時提出其他民生建議，其中建議政府收回大欖隧道後，非繁忙時段免費；盡快建成人工島C島，讓第4條跨海隧道趕及2036年落成；增加5000個出租汽車許可證，開放網約車市場；以及延展課後託管服務至所有小學。

G19昨日亦會見李家超，保險界陳健波支持科大開辦香港第三間醫學院，並促請政府降低香港金融市場的合規成本，以及盡快完成遷冊立法，吸引更多國際保險公司落戶香港。選委界陳沛良建議政府聯同保險業界在香港設立「戰爭險保險池」，預計可帶來很多資金和商機。

金融界陳振英要求政府加緊推動金融科技，容許第三方認證開支雙重扣稅，並為有意來港但希望續在內地居住的專才及商務人士，提供快速過關便利。金融服務界李惟宏促請政府從多面支持香港的股市、期貨及貴金屬市場發展，鼓勵外匯基金及教育、慈善機構投資本地金融市場，放寬及加快審批投資移民計劃申請等。選委界洪雯建議當局修訂相關上市法規，鼓勵更多海外及內地上市公司真正落戶香港，支持本地產業發展。