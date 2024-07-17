聯合科學委員會：如本地能獲供應 應選用接種JN.1譜系新冠疫苗 (20:41)

聯合科學委員會表示，參考了世衞的建議，認為大部分人口已在新冠大流行期間獲得一些程度的免疫力，故建議簡化初始劑次接種安排。專家建議從未接種新冠疫苗的人，接種一劑信使核糖核酸新冠疫苗或兩劑新冠滅活疫苗已可視為完成接種初始劑次，以取代過去建議的三劑次的初始接種。

聯合科學委員會回顧新冠在本港情况，得悉本地各項監測指標，包括呼吸道樣本檢測陽性比率及污水監測新冠病毒含量，均顯示本地新冠整體活躍程度於過去數周有所上升，不過嚴重及死亡個案數字則維持平穏。專家經審視最新流行病學情况、相關疫苗科學證據、世衞的建議及海外疫苗接種做法，建議高風險優先組別人士於2024/25年度接種加強劑

聯合科學委員會建議沿用現時安排，建議年滿50歲的長者包括住院舍的長者、18至49歲有長期病患的成年人、年滿6個月大免疫力弱者、孕婦、醫護人員，無論以往曾接種多少劑數的疫苗，應於接種上一劑疫苗或感染新冠（以較後者為準）至少6個月後接種額外一針加強劑以提升保護。

另外，專家檢視了污水監測及人類感染個案的新冠病毒株分布，得悉JN.1及其後代譜系為本地主流病毒株，但未發現JN.1能引致更嚴重的疾病：建議如本地能獲得供應，應選用JN.1譜系的新冠疫苗為合適人士接種。專家重申現時供應的新冠疫苗（包括滅活及信使核糖核酸疫苗）仍可減低重症和死亡風險。