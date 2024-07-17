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DSE放榜︳9歲考生越級挑戰數學M2　半年時間備戰考獲5** (18:38)

中學文憑（DSE）今日（17日）放榜，今屆文憑試年紀最小的考生9歲。來自浸大附屬王錦輝中小學的學生梁智仁，以9歲之齡越級挑戰應考數學必修部分及延伸部分單元二，分別考獲5*及5**成績。

梁智仁利用半年時間學習DSE範圍及操練試卷，他接受本報訪問時表示，若以1至10分為試卷難度評分，今屆數學必修及M2試卷難度對他而言只有1分難度。他透露，短期內會以加入香港國際數學奧林匹克（IMO）代表隊為目標，希望為港增光。

梁父則說兒子自小對數字敏感，小時已透過網上影片學懂微積分，稱兒子智商達140以上，全因觀看網上數學影片而對DSE數學產生興趣，決定報考本屆考試。梁父亦表示對兒子佳績不感意外，笑指智仁原本預期兩科都能考取5**，對自己於必修部分只考獲5*感失望。

另外，保良局百周年李兆忠紀念中學16歲應屆DSE生劉昀考獲5科獲5**、1科5*及1科5級，且公民科達標，他讀初小時曾由小一「跳級」至小三，因此較應屆學校考生稍年輕，盼入讀港大理學士及法學士（雙學位課程）。談到《港區國安法》和《基本法》23條先後生效，劉稱新法例出現，代表法律與時並進，「回應到社會需求」，又表示未決定將來投身法律界或在理科領域發展。該校校長呂恒森稱，劉同學是今年全校成績最優秀者。

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