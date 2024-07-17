泳總允優秀泳手不分泳會級別均可參與錦標賽　增設屬會升降機制　方力申歡迎決定 (18:22)

方力申今日聯同新民黨立法會議員何敬康，與泳總及港協暨奧委會就事件會面，歷時約一小時。王敏超會後表示，泳總將開放各級屬會的優秀運動員參加錦標賽，即早前容許方力申泳會9歲學生參賽，並非特事特辦性質。

泳總目前設評分制度，去年有16個正式及觀察屬會連續4年獲零分（不計會史得分）。針對不活躍屬會問題，王敏超稱日後將以評分制度決定屬會會籍，如果未達標可能降級，三個級別的屬會數目不設上限及年資要求。他同時承諾優化泳總上訴機制。

王敏超今日未有交代具體方案，對於屬會降級準則、相隔多久進行屬會升降，他表示泳總態度開放，將適時公布詳情。他說各項改動須提交會員大會議決，料最快一至兩個月後才能召開會員大會。

方力申與何敬康歡迎泳總決定 霍啟剛冀事件告一段落

方力申與何敬康歡迎泳總決定，二人今日亦就檢討泳總制度提交意見書，提出5項建議，除泳總已同意容許所有達標泳手參加錦標賽及將計分制度涵蓋競賽屬會，二人建議超過18個月沒有游泳紀錄的正式及觀察屬會需降級，競賽屬會則須除名。

針對目前競賽屬會無權租用泳線，意見書指目前大量康文署轄下泳池因救生員短缺而關閉，建議只要有一名主教練及合資格救生員，可供觀察及競賽屬會有條件租用；並提出鼓勵泳會與學校、私人會所等合作，提供租場補貼。意見書同時建議檢討泳總執委會組成方式，包括加入三級屬會代表，上訴委員會則應委任第三方成員或具體育仲裁經驗的人士加入。

港協暨奧委會副會長、體演文出界立法會議員霍啟剛表示會面氣氛良好，認為雙方達成共識，希望今次事件「告一段落」，社會聚焦支持港隊出戰奧運。他又說，港協將於9月底前公布檢討機構管治的報告。