涉藉傀儡保險代理及虛假資料騙425萬　5名中國太平保險前職員遭廉署起訴 (17:02)

首宗個案被告為34歲周銳坤，為中國太平人壽保險（香港）有限公司（中國太平）前助理分組經理，被控18項欺詐罪名。3位同案被告分別為32歲蔡霈珈、32歲鄭喬心及30歲薛兆衡，均為中國太平前業務經理，各被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名。

廉署指，中國太平要求保險代理人親自與客戶會面，向客戶解釋保單的條款，亦禁止保險代理人就投保人及保單經辦代理人等內容提供虛假資料。中國太平在保單申請獲批及收妥保費後，會向經辦保單的保險代理人發放佣金及其他款項。

案情指，案發時周銳坤亦是蔡霈珈、鄭喬心、薛兆衡及另一名保險代理人的上線經理。本案控罪於2021年2月至2022年10月期間發生。18項欺詐罪指周銳坤涉嫌欺詐中國太平，不誠實地訛稱另外三名被告及另一名保險代理人是該18份保單的經辦代理人，以及致使中國太平承保及簽發該等保單，並就其發放佣金及其他款項。廉署調查發現，中國太平就上述18份保單，向3名被告及該名保險代理人支付佣金及其他款項共約360萬元，周銳坤從中接受大部份款項。餘下3項控罪分別指蔡霈珈、鄭喬心及薛兆衡，知道或有合理理由相信，各人持有的3個銀行戶口中3筆合共逾230萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該些款項。

第二宗案件被告則是28歲李瀚賢，為中國太平前保險代理，他被起訴兩項欺詐罪名。首宗個案被告周銳坤同屬本案被告。廉署指，中國太平於2021年7月，接獲兩份聲稱由一名客戶申請的保單，該些保單由李瀚賢售出。李瀚賢涉嫌向中國太平訛稱該等投保申請由有關客戶提出，導致中國太平批准申請並發放佣金及其他款項共逾65萬元。廉署調查發現，涉案客戶並沒有提出上述投保申請，亦沒有繳付相關保費。另外，周銳坤涉嫌於一份保單轉讓文件中，假冒客戶及有關人士簽署，誘使中國太平相信申請是由客戶提出。