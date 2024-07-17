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屠龍小隊案　被告李家田自辯稱感覺不被視為成員 (16:36)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今日（17日）於高院第55天審訊。被告李家田自辯，稱屠龍小隊曾發帖文聲明沒有進入理大衝突現場，但李曾進入理大校園，令他感覺隊員不將他視為成員之一。控方指出，屠龍小隊的不同成員多次在群組內提及「20kg」，而根據隊長黃振強的證供，該詞暗示炸藥。惟李稱當時不知道該詞的意思，他也沒有詢問隊員。李作供完畢，辯方傳畢證人，案件明日續審。

被告李家田昨日提及，2019年11月他曾身處理大衝突現場。李今日供稱，同月21日，他於「滅龍」群組內轉載「育龍」（屠龍小隊用於眾籌頻道）的帖文，內容為屠龍小隊聲明沒有進入理大。李解釋他看到帖文時感覺不開心，因他有入理大，但隊員不把他當成一員。

控方大律師周凱靈指，「滅龍」群組內不同人士均提及「20kg」一詞，李稱當時他不知道隊員在說什麼，也沒有詢問隊員。周續指，只有一名隊員曾問「20kg係咪開心嘢」，故「其他人唔問係因為佢哋知咩嚟」，惟李不同意，稱「佢哋可以唔問。」

李又指，他曾製作一張地圖，以紅點標記警員駐守的位置，黃振強觀看地圖後著李加上「手足」及「搵人跟」的標記。李稱「手足」指有示威者的地方，但他不知道「搵人跟」的意思。李亦知道屠龍小隊在台灣舉行軍訓，他在群組詢問到台後能否遊玩數天，但得悉軍訓內容為「左右腳深蹲30下，聽到都覺得辛苦」，遂打消念頭。

周問及，黃曾在群組透露「星期日有大plan（計劃）」及吩咐隊員穿防彈衣及帶護盾，當中的計劃為何，惟李稱不知道及沒有過問。辯方大律師林芷瑩覆問時，問及李在警署錄影會面時，是否知道自己有緘默權，但因為服從警員命令才作出相關說法，以及李被帶上法庭後拒絕被警員拍攝傷勢，與他行使緘默權有關，李均表示同意。

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