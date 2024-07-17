發展局：近六成紅山半島僭建清拆令有進展　屯門蟠龍半島獨立屋若未遵令或被檢控 (15:58)

除紅山半島外，屯門蟠龍半島亦被揭發有類似情况，發展局表示，兩個部門向40間獨立屋展開調查，發現有12間同時涉僭建及非法佔用政府土地、27間涉僭建、1間涉非法佔用政府土地，分別發出46張清拆令及就13間獨立屋張貼法定通知。截至今年6月底，有11張清拆令有實質進展、7張命令正待上訴審裁小組處理、另有16張命令限期仍未屆滿。對於其餘12張逾期未遵辦命令，屋宇署已展開或正考慮展開檢控行動；由地政總署所發出的法定通知，則有9張限期仍未屆滿，署方會視乎個別情況進展，對已屆滿的4張法定命令考慮提出檢控。

有傳媒於今年初報道，位於清水灣飛鵝花園和大埔海景山莊亦有獨立屋僭建情况，發展局表示，對此兩個屋苑的16間和18間獨立屋展開調查。飛鵝花園方面有9間同時涉僭建及非法佔用政府土地、6間涉僭建，兩部門分別發出15張清拆令及在9間獨立屋張貼法定通知。

而海景山莊方面則有14間同時涉僭建及非法佔用政府土地、3間涉僭建、1間涉非法佔用政府土地，兩部門分別發出17張清拆令及在15間獨立屋張貼法定通知。