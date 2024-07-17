發展局：近六成紅山半島僭建清拆令有進展　屯門蟠龍半島獨立屋若未遵令或被檢控 (15:58)

位於港島大潭豪宅紅山半島去年發生山泥傾瀉，多間臨海方向的獨立屋繼而被揭發有僭建、非法霸佔土地問題。發展局長今（17日）回應立法會議員馬逢國的書面質詢時提到，屋宇署和地政總署曾採取聯合行動，巡查紅山半島89間臨海斜坡獨立屋，並發出72張清拆令。截至今年6月底，72張清拆令中有42張命令有實質進展，即已獲遵從、修繕工程進行中、或業主已委任註冊建築專業人士就修繕工程擬備或呈交建議書及圖則；有2張命令的上訴則被駁回；27張命令則待上訴審裁小組處理；另有1張命令限期仍未屆滿。而霸佔政府土地方面則有逾半業主已提交或準備提交清拆工程建議書。
除紅山半島外，屯門蟠龍半島亦被揭發有類似情况，發展局表示，兩個部門向40間獨立屋展開調查，發現有12間同時涉僭建及非法佔用政府土地、27間涉僭建、1間涉非法佔用政府土地，分別發出46張清拆令及就13間獨立屋張貼法定通知。截至今年6月底，有11張清拆令有實質進展、7張命令正待上訴審裁小組處理、另有16張命令限期仍未屆滿。對於其餘12張逾期未遵辦命令，屋宇署已展開或正考慮展開檢控行動；由地政總署所發出的法定通知，則有9張限期仍未屆滿，署方會視乎個別情況進展，對已屆滿的4張法定命令考慮提出檢控。
有傳媒於今年初報道，位於清水灣飛鵝花園和大埔海景山莊亦有獨立屋僭建情况，發展局表示，對此兩個屋苑的16間和18間獨立屋展開調查。飛鵝花園方面有9間同時涉僭建及非法佔用政府土地、6間涉僭建，兩部門分別發出15張清拆令及在9間獨立屋張貼法定通知。
而海景山莊方面則有14間同時涉僭建及非法佔用政府土地、3間涉僭建、1間涉非法佔用政府土地，兩部門分別發出17張清拆令及在15間獨立屋張貼法定通知。